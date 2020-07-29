İstanbul'da korkutan görüntü! Her an çökebilir
Bin 700 yıllık tarihi surların, Yedikule kapısı üzerinde bulunan kısmında defineciler kazı yaptı. Defineciler tarafından yaklaşık 5 metre açılan çukur, yorgun sur duvarının çökmesine neden olabilir.
Bakımsız kalması nedeniyle yok olmaya yüz tutan dünya kültür mirası listesindeki tarihi surlar, başka tehlikelerle de karşı karşıya.
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Zamana meydan okuyarak ayakta kalan surlar, define avcılarının da hedefi oldu. Yedikule kapısı üstündeki alanda define arama amaçlı kazı yapıldığı tespit edildi.
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Yaklaşık 5 metre açılan çukur, yorgun sur duvarının çökmesine neden olabilir. Öte yandan 7.1 kilometrelik büyük bir alana sahip olan surların çevresinde çok sayıda kişi tarımsal faaliyetlerde bulunuyor.
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Kazının yapıldığı kapının hemen altındaki bölgede bulunan bostan da tarım faaliyeti yapılan yerlerden biri. Buradaki sur duvarının uğradığı tahribat dolayısıyla çökme riskinin artması, büyük bir felakete neden olabilir.
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