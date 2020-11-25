İstanbul'da korkutan görüntü! Boğazı istila ettiler sahil beyaza büründü
İSTANBUL Boğazı denizanalarının istilasına uğradı. Boğazın kıyı şeridi, büyüklü küçüklü yüzlerce denizanasıyla beyaza büründü. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, korkutan açıklamayı yaptı.
İstanbul Boğazı hafta sonundan itibaren denizanalarının istilasına uğradı. Arnavutköy, Ortaköy ve Bebek sahilleri büyüklü küçüklü denizanalarıyla beyaza büründü.
Denizanalarının yoğunluğu havadan da fotoğraflandı. Sahilde balık tutan balıkçılar, denizanalarının çokluğundan dert yandı.
Bazı yat sahipleri, denizanalarının tekne motorlarına takılıp arızaya neden olduğunu söylerken, balıkçılar ise oltaya balık yerine denizanası geldiğini belirtti.
Çevre sakinleri ise, denizdeki yoğun kirlilikle birlikte denizanalarının ortaya çıkardığı manzarayı görüntü kirliliği olarak değerlendirdi.