İstanbul'da korkutan görüntü! Bayramdan sonra AVM'de olana bakın

İstanbul Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kuyruk oluştu. Ramazan Bayramının ardından kalkan dört günlük kısıtlama sonrası bazı vatandaşlar soluğu alışveriş merkezinde aldı. Alışveriş merkezinin girişinde oluşan manzara havadan görüntülendi. İşte o fotoğraflar şu şekilde: