İstanbul'da korkutan görüntü! Bayramdan sonra AVM'de olana bakın
İSTANBUL Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezi, kalkan kısıtlama sonrası vatandaşların akınına uğradı. Alışveriş merkezinin önünde oluşan kuyruk kilometrelerce uzadı. Bu manzara koronavirüsü hortlatacak endişesi yarattı.
İstanbul Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kuyruk oluştu. Ramazan Bayramının ardından kalkan dört günlük kısıtlama sonrası bazı vatandaşlar soluğu alışveriş merkezinde aldı. Alışveriş merkezinin girişinde oluşan manzara havadan görüntülendi. İşte o fotoğraflar şu şekilde:
111
Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından bugün alışveriş merkezleri tekrar açıldı.
211
Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar üç sıra halinde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu, ancak bir kısmının maske takmadığı görüldü.
311
411