İstanbul'da korkutan deprem artçılar devam ediyor! Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi?
İstanbul'da Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem "hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi?" sorusunu akıllara getirdi. Peki hayvanların davranışlarının deprem ile bir bağlantısı var mı? Bilim bunun için ne diyor?
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre; saat 11.00'deki deprem Silivri'nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti. Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Beklenen büyük İstanbul depreminin artçı sarsıntıları mı acaba sorusunu akıllar getirdi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem öncesinde Silivri açıklarında 2.9; Avcılar açıklarında 2.5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedilmişti. Depremler sonrası Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında pek çok paylaşım yapıldı.
Peki şu aralar sıklıkla konuşulduğu gibi hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi? Bilim buna şu şekilde cevap veriyor. United States Geological Survey - ABD Jeoloji Kurumu (USGS) depremden önce yılanlar ve kuşların garip davranışlar gösterdiğine dair bugüne kadar pek çok iddia olduğunun altını çiziyor.
Kurumun internet sitesinde konuyla ilgili makalede benzer bağlantılar ile ilgili ilk iddianın MÖ 373'e kadar uzandığı belirtiliyor. Bilim insanların bu konu hakkında sayısız araştırma yaptığının altını çizen kurum henüz böyle bir bağlantının bilimsel olarak kanıtlanmadığını belirtiyor.