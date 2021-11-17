İstanbul'da korkunç olay! Sesi duyan koştu kan izlerini gören şok oldu: Daireye girince...
İSTANBUL Arnavutköy’de bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası olayın yaşandığı apartmanda büyük bir korku yaşanırken, kan izleri apartmanın büyük bir kısmında görüldü.
Olay, dün gece 22.30’da Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın ikinci katında silah sesi duyan apartman sakinleri panikle merdivenlere çıktı.
113
Binanın 2. katındaki kan izlerini gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi.
213
Binaya gelen polis ekipleri kan izlerinin 38 yaşındaki Semih Kuyumcu’nun yaşadığı dairenin kapısına kadar geldiğini tespit etti.
313
Çilingir yardımıyla daire kapısını açan polis ekipleri, defalarca bıçaklanarak öldürülen Semih Kuyumcu’nun cansız bedeni ile karşılaştı.
413