İstanbul'da korkunç kaza! Yaya geçidini kullanmayınca...
İSTANBUL TEM otoyolu Esenler mevkinde yaklaşık 150 metre ilerideki yaya geçidi yerine araç yolunu kullanarak karşıya geçmeye çalışan bir şahsa TIR çarptı. İsmi öğrenilemeyen şahıs kazada feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi.
Demirören Haber Ajansı
İSTANBUL TEM otoyolu Esenler mevkinde yaklaşık 150 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayan yayaya TIR çarptı. TIR'ın altında kalarak bir süre sürüklenen adam hayatını kaybetti.
17
TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen kazada; yaklaşık 150 metre ilerideki yaya geçidini kullanmadan karşıya geçmeye çalışan adama İbrahim M. yönetimindeki 47 AAG 297 plakalı TIR çarptı.
27
TIR'ın altında kalan ve bir süre sürüklenen adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
37
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri TIR'ın çarptığı yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.
47