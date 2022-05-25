İstanbul’da korkunç cinayet kamerada! 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü

Bekçilere de ateş eden şahıs vurularak yakalandı

Olay esnasında sesleri duyarak olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada Yunus Ç. isimli şahıs, bekçilere de ateş etmeye başladı. Bu sırada bekçiler karşılık vererek Yunus Ç.’yi ayağından vurup önce etkisiz hale getirdi ardından da yakalayarak gözaltına alındı.