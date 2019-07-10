İstanbul'da kontrolden çıkan halk otobüsü dehşet saçtı
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL 'un Üsküdar ilçesinde sabah saatlerinde yağan yağmur ve yağ benzeri maddenin yola dökülmesiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan halk otobüsü minibüse çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Sabah saat 10.00 sıralarında Üsküdar'ın Küçüksu Mahallesinde meydana gelen kazada iddiaya göre yolda seyir halinde olan bir özel halk otobüsü, yağan yağmur ve yağ benzeri bir maddenin dökülmesiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir minibüse hızla çarptı.
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Otobüs, minibüsü önüne alarak metrelerce sürükledi, ardından bir bahçe duvarına çarparak durabildi. Minibüs, duvar ile otobüs arasına sıkışırken iki araçta da büyük maddi hasar meydana geldi.
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Otobüste bulunan 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi yaralandı.
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Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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