İstanbul'da kontrolden çıkan halk otobüsü dehşet saçtı

Sabah saat 10.00 sıralarında Üsküdar'ın Küçüksu Mahallesinde meydana gelen kazada iddiaya göre yolda seyir halinde olan bir özel halk otobüsü, yağan yağmur ve yağ benzeri bir maddenin dökülmesiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir minibüse hızla çarptı.