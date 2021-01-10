İstanbul'da kısıtlamayı ihlal eden şahsın bahanesine bakın şaşkına çevirdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama kurallarına uymayan bir araç polis ekipleri tarafından durdurulurken, kısıtlamayı ihlal eden sürücünün bahanesi dikkat çekti. Taşkınlık çıkaran şahıs polis zor anlar yaşattı.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, hafta içi 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam ediliyor. İstanbul'daki polis ekipleri de birçok noktada denetimlerini sürdürüyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası girişinde kurulan denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayan ve polise el kol hareketleri yaptıktan sonra kaçan Kenan K.'nın kullandığı 34 VL 0294 plakalı hafif ticari araç, köprü çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu.
Sürücü ile birlikte araçtan inen ve alkollü olduğu görülen Halil İbrahim A. işlem yapmak isteyen polislere uzun süre direndi. Halil İbrahim A., yakalandıktan sonra ana yol ile yan yolu ayıran bariyerlere oturdu.
Polisin kenara gelmesi için uyardığı Halil İbrahim A., "Halim yok, ben aşk acısı çekiyorum" şeklinde bağırdı. Uzun süre polise direnen ve zorluk çıkaran Halil İbrahim A'nın ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü.