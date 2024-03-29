İstanbul'da kirli hava alarmı verildi!

Alerjik rahatsızlığı olanlar dikkat!

Havadaki azotdioksit oranının çok yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle alerjik rahatsızlığı bulunanların yüksek seviyede etkileneceği belirtilirken havada da ağır bir koku olacağı ve bu durumun insanlarda boğaz yanması, gözlerde acıma ve nefes darlığı gibi etkiler oluşturabileceği aktarıldı. Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan son açıklamada ise “An itibarıyla İstanbul'un üzerine ağır bir hava kirliliği çöktü. Haritaya bakın, kızarıklık tam megakent üzerinde! Şu an kirlilikte Avrupa birincisiyiz.” ifadeleri kullanıldı.