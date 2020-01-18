İstanbul'da kına türküsü söyleyen ve dans eden robotlar büyük ilgi gördü

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayan ve 19 Ocak'ta sona erecek fuarda, evlenmek isteyen çiftlerin ihtiyacı olan her şey aynı çatı altında bir araya geldi. Düğün hazırlığı yapan çiftlerin ve sektör temsilcilerinin buluştuğu fuarın bu yılki teması "doğaya dönüş" olarak belirlenirken, fuar, evleneceklere tüm ihtiyaçlarını bir arada sunmanın yanı sıra, değişen trendler konusunda da yol gösteriyor.