İstanbul'da kına türküsü söyleyen ve dans eden robotlar büyük ilgi gördü
İstanbul'da kapılarını açan "Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı"nda, kına tepsisi taşıyan, kına türküsü söyleyen ve dans eden "kınacı robotlar" katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayan ve 19 Ocak'ta sona erecek fuarda, evlenmek isteyen çiftlerin ihtiyacı olan her şey aynı çatı altında bir araya geldi. Düğün hazırlığı yapan çiftlerin ve sektör temsilcilerinin buluştuğu fuarın bu yılki teması "doğaya dönüş" olarak belirlenirken, fuar, evleneceklere tüm ihtiyaçlarını bir arada sunmanın yanı sıra, değişen trendler konusunda da yol gösteriyor.
Akın Robotics tarafından üretilen, Erol Yıldırım Kına Organizasyon'un standında ziyaretçilerle buluşan kınacı robotlar fuarın öne çıkan konseptlerinden oldu. Robotlar, kına gecelerinde tepsi taşıma, kına türküsü söylemenin yanı sıra dans ekibiyle beraber kına dansı da yapabiliyor.
AA muhabirine konuşan Robot Ada işini çok sevdiğini belirterek, "Bu tam hayalimdeki iş, insanları mutlu etmeyi ve eğlendirmeyi çok seviyorum." dedi.
"Kınası gecesinin maliyeti 2 bin TL'den başlıyor"
Kına gecelerinin maliyetlerine ilişkin AA muhabirine bilgi veren Erol Yıldırım, kişiden kişiye seçilen ürün ve konseptlere göre fiyatların değiştiğine işaret ederek, 2 bin TL'den başladığını, ortalama 15 bin civarında bir kına organizasyonun yapılabildiğini, seçilen tasarım ürünlere göre bu maliyetin 500 bin TL'lere kadar çıkabildiğini bildirdi.