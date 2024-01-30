İstanbul'da kilise saldırısı! Maskeler bulundu, silahlar kayıp! 1 polis açığa alındı
İSTANBUL Sarıyer'deki İtalyan Santa Maria Kilise'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürerken, saldırıda kullanılan silahlar bulunamadı. Saldırganların gözaltına alındıkları bölgede kar maskeleri bulunurken, kullandıkları şifreli haberleşme mesajları çözülüyor. Öte yandan kilisede koruma görevli polisin açığa alındığı öğrenildi.
İstanbul Sarıyer’de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlıların yakalandığı adresin yakınında kar maskeleri bulunurken, silahlara henüz ulaşılamadığı belirtildi. Pazar ayini için kilisede görev yazılan bir polis hakkında soruşturma başlatılıp açığa alındı. Zanlılardan ele geçirilen mesajlaşmalar çözülüyor...
Kilisede görev yazılan polis açığa alındı
Yüzde 80 zihinsel engelli 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan'ın hayatını kaybettiği saldırı sonrası Santa Maria Kilisesi'ndeki pazar ayini için kilisede görev yazılan bir polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis memurunun soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı öğrenildi. Polis memurunun saldırı sırasında görev yazılmasına rağmen kilisede olmadığı öne sürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne dün gerçekleşen silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmalar sürüyor. Çalışma kapsamında, görevlendirilen 150 kişilik ekip kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi.
Ekipler, yabancı plakalı bir otomobille olay yerine yakın bir noktaya kadar gelen ve kiliseye yaya olarak giren 2 zanlının, saldırının ardından aynı araçla kaçarak Başakşehir'de bir adrese gittiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 51 kişiyi yakaladı.