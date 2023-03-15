İstanbul'da kentsel dönüşüm tarifesi! Yeni ev fiyatları cüzdan yaktıracak cinsten
Kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı, ev fiyatları uçuşa geçti. İstanbul’da 80 metrekare konutun bu kapsamdaki maliyeti 1 milyon lirayı aşıyor. Sektör temsilcileri, yüksek fiyatlar nedeniyle konut sahiplerinin karar vermesinin zorlaştığını ifade ediyor. Yüzde 80’lik fiyat artışı sonrası uzmanlardan son dakika uyarısı geldi.
Yaşanan depremler ardından kentsel dönüşümü hızlandıracak düzenlemeler yeniden ele alınıyor. Başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütülüyor. Özellikle bakanlık ve belediyelere tarafından yapılan dönüşümlere hız vermek için maliyetine dönüşüm yapıldığı vatandaşlara iletiliyor.
Ancak inşaat maliyetlerinin son iki yılda yüzde 200’ü aştığı dönemde maliyetine dönüşüm bile vatandaşın karar vermesini zorlaştırıyor.
Sektör temsilcilerinin ilettiği bilgiye göre arsa sorunu olmayan ve vergi, harç gibi çeşitli muafiyetleri bulunan kentsel dönüşümde bile metrekare maliyeti minimum 10 bin lira seviyesinde bulunuyor.
80 metrekare yeni konut maliyeti 1 milyon lirayı aşıyor. Bu fiyat ortalamada 1 milyon 250 bin lira olarak gerçekleşiyor. Bu fiyat TOKİ ölçeğindeki konutlara karşılık geliyor.