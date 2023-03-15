İstanbul'da kentsel dönüşüm tarifesi! Yeni ev fiyatları cüzdan yaktıracak cinsten

Yaşanan depremler ardından kentsel dönüşümü hızlandıracak düzenlemeler yeniden ele alınıyor. Başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütülüyor. Özellikle bakanlık ve belediyelere tarafından yapılan dönüşümlere hız vermek için maliyetine dönüşüm yapıldığı vatandaşlara iletiliyor.