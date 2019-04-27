İstanbul'da kedi katili vahşeti!

"Bunu yapan canilerin yakalanıp bir an önce adalete teslim edilmesini istiyoruz çünkü bunlar aramızda dolaşıyor. Burada çoluğumuz çocuğumuz var. Hayvanlara bunu yapanlar çocuklarımıza da yapabilir. Devlet büyüklerimizden artık bu konuyla ilgili yasanın bir an önce çıkarılmasını bekliyoruz."