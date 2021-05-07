İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kız, Samsun'da sevgilisinin yanında çıktı
Müge Anlı’da kayıp olarak aranan 15 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan tanışıp yanına kaçtığı Faruk Bakırcı’nın Samsun’daki evinde ortaya çıktı. Yaklaşık 38 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız, canlı yayın sırasında, polisler eşliğinde Bakırcı’nın evinden alındı.
İstanbul Bağcılar’da yaşayan 15 yaşındaki sekizinci sınıf öğrencisi genç kız, sosyal medyadan tanıştığı ve kaçtığı güne kadar daha önce hiç görmediği 20 yaşındaki Faruk Bakırcı’nın Samsun’daki evine gitti. Kızlarını her yerde aradığı ancak bir türlü ulaşamadığı aile, ATV’nin fenomen programı Müge Anlı’nın yolunu tuttu. Kızının kaçırıldığını söyleyen acılı anneye çok geçmeden mutlu haber verildi.
36 gün sonra kızını canlı yayında gördü: Büyük umutlarla kızlarının yolunu gözleyen acılı anne ve abiye kızlarının bulunduğunu söyleyen Müge Anlı, kayıp kızla ailesini ekranda buluşturdu. Haftalardır kızına ulaşamayan anne Sebahat İnan, kayıp kızını 36 gün sonra canlı yayında Müge Anlı stüdyosunda gördü.
Kızının eve dönmesini isteyen anne şoke edici bir yanıt aldı. “Asla eve dönmek istemiyorum. Babam beni para karşılığı evlendirmek istedi. Bir daha o eve dönmeyeceğim.” sözleriyle annesine tepki gösteren küçük kız, devlet korumasına gireceğini söyledi.
Küçük kızın ağabeyi cinayetten yargılanıyor
Kardeşini aramak için Müge Anlı stüdyosuna gelen Adem İnan’ın da cinayetten yargılandığı ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği ortaya çıktı. Birini öldürdüğü için 5 yıl cezaevinde kaldığını söyleyen Adem İnan’ın, kendisine yardım eden ağabeyinin ise daha fazla ceza alıp halen cezaevinde olması şaşırtıcı bulundu.