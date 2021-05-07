İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kız, Samsun'da sevgilisinin yanında çıktı

Küçük kızın ağabeyi cinayetten yargılanıyor

Kardeşini aramak için Müge Anlı stüdyosuna gelen Adem İnan’ın da cinayetten yargılandığı ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği ortaya çıktı. Birini öldürdüğü için 5 yıl cezaevinde kaldığını söyleyen Adem İnan’ın, kendisine yardım eden ağabeyinin ise daha fazla ceza alıp halen cezaevinde olması şaşırtıcı bulundu.