İstanbul'da Kasım Süleymani'nin öldürülmesi protesto edildi
ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini protesto etti.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini protesto eden bir grup, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.
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Ellerinde Süleymani'nin fotoğraflarının basılı olduğu pankartlar taşıyan grup, ABD aleyhinde slogan attı.
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Polisin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen eyleme kadınlar da katıldı.
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Bir süre slogan atan grup, olaysız şekilde dağıldı.
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