İstanbul'da kardeşlerin bıçaklı düellosü! Görüntüler dehşete düşürdü
İSTANBUL'da husumetli olan iki kardeşin birbirine bıçaklarla saldırdığı anlar kan dondurdu.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce cezaevinden çıkan ağabey Ahmet Kayır, alacak-verecek davası nedeniyle arasında husumet olan kardeşi Servet Kayır ile semtte karşılaştı.
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Ağabey Kayır, kardeşini görür görmez elindeki bıçakla saldırmaya başladı.
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Kardeşinin de bıçakla karşılık vermesi üzerine saldırı bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü.
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Kardeş Kayır’ın yanındaki arkadaşlarının da müdahale etmesi sonucu ağabey Kayır yere düştü.
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