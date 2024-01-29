İstanbul'da kar yağışı ve dolu etkili oluyor! AKOM'dan uyarı geldi: Salı günü öğleye kadar...
İSTANBUL'da beklenen kar yağışı bazı ilçelerde etkili olmaya başladı. Bazı ilçelere ise dolu yağdı. AKOM son dakika uyarısı yaparak İstanbulluları Salı günü öğle saatlerine kadar tedbirli olmaları için uyardı.
İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Arnavutköy'de ise dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte salı öğle saatlerine kadar çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışların, kısa süreli kuvvetlenerek ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulundu.
İstanbul'da beklenen kar yağışı aralıklarla kendini göstermeye başladı. Pendik, Kartal, Tuzla, Sultanbeyli ve Ataşehir'de aralıklarla sulu kar yağarken Ümraniye'nin yüksek kesimleri ile Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkisini gösterdi.
Kar yağışının görüldüğü bölgelerde görüş mesafesinin de düşmesiyle sürücüler trafikte daha dikkatli araç kullandı. TEM oto yolu ve D-100 kara yolunda araç yoğunluğu meydana geldi.
Arnavutköy'de dolu yağışı etkili oldu
Arnavutköy'de öğle satlerinde dolu etkili oldu. Kısa süreli, ancak şiddetli yağan dolu beyaz örtü oluşturdu. Yağışların, salı sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.