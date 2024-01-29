İstanbul'da kar yağışı ve dolu etkili oluyor! AKOM'dan uyarı geldi: Salı günü öğleye kadar...

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Arnavutköy'de ise dolu yağışı etrafı beyaza bürüdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte salı öğle saatlerine kadar çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışların, kısa süreli kuvvetlenerek ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulundu.