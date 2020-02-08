İstanbul'da kar yağışı şehir beyaza bürüründü saat kaça kadar sürecek
İstanbul'da dün akşam yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı gece yarısı etkisini artırdı. Şehrin büyük bölümü beyaza bürünürken, sabah saatlerinden itibaren şehrin değişik bölgelerinde kar yağışı sürüyor. Ne kadar devam edecek meteoroloji açıkladı.
Günlerdir beklenen kar dün gece İstanbul'a yağmaya başladı. Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artırdı. Sabah saatlerinden itibaren de kentin değişik bölgelerinde zaman zaman etkili olarak kar yağışı sürüyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre Avrupa Yakası'nda öğle saatlerine kadar olmak üzere İstanbul il geneli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.
İstanbul bembeyaz
İstanbul kent geneli beyaza büründü. Dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artırdı. Sabah saatlerinde ise Cevizlibağ ve Beykoz bölgelerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar yağışı öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.
Aralıklarla devam edecek
Avrupa Yakası'nda öğle saatlerine kadar olmak üzere İstanbul il geneli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülürken bölgede buzlanma ve don tahmin ediliyor.