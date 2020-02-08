İstanbul'da kar yağışı şehir beyaza bürüründü saat kaça kadar sürecek

Günlerdir beklenen kar dün gece İstanbul'a yağmaya başladı. Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artırdı. Sabah saatlerinden itibaren de kentin değişik bölgelerinde zaman zaman etkili olarak kar yağışı sürüyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre Avrupa Yakası'nda öğle saatlerine kadar olmak üzere İstanbul il geneli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.