İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek okullar tatil olacak mı? AKOM'dan uyarı geldi yarın sabaha kadar...
İSTANBULLULAR yeni yıla kar yağışı ile girdi. Kentin pek çok ilçesinde kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor. AKOM'dan da yeni bir açıklama geldi ve akşam saatlerinden itibaren yağışın etkisini kaybedeceğini fakat sabah saatlerine kadar buzlanmanın etkili olacağını bildirdi. Milyonlarca öğrenci ise yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kar yağışının öğleden itibaren Avrupa Yakası'nda İstanbul Boğazı'nın çevresi ile Anadolu Yakası'nın genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı, hava sıcaklığının -1 ile 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yarın sabah saatlerine kadar etkili olacak
Kar yağışının saat 18.00'den itibaren etkisini kaybedeceği ancak buzlanma ve don hadiselerinin yarın sabah saatlerine kadar etkili olabileceği öngörülüyor.
İstanbul'da yarın en düşük 1, en yüksek 8 derecede sıcaklık ile parçalı bulutlu havanın olacağı tahmin ediliyor.
Yağış beklenmeyen ve hava sıcaklığının 7-16 derece arasında seyredeceği aktarılan hafta sonu, lodos fırtınası yaşanması, pazartesi parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.