İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek! O bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji’den son dakika dün İstanbul ve yurdun birçok bölümünde etkili olan kar yağışı için bir uyarı daha geldi. Gece saatlerinde Marmara Bölgesi’nde etkisini arttıran yağışlar İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova gibi birçok ilde yer yer yoğun olacak şekilde devam edecek. Öte yandan gelen hava durumu raporuna göre yoğun kar yağışının Pazartesi günü de süreceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için gelen son dakika kar yağışı uyarısı ve hava durumu tahminleri…