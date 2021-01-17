İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek! O bölgede yaşayanlar dikkat
İSTANBUL beklenen kara kavuştu. Barajlar dolmaya başladı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Meteorolojinin son hava durumu raporuna göre o bölgeler aman dikkat...
Meteoroloji’den son dakika dün İstanbul ve yurdun birçok bölümünde etkili olan kar yağışı için bir uyarı daha geldi. Gece saatlerinde Marmara Bölgesi’nde etkisini arttıran yağışlar İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova gibi birçok ilde yer yer yoğun olacak şekilde devam edecek. Öte yandan gelen hava durumu raporuna göre yoğun kar yağışının Pazartesi günü de süreceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için gelen son dakika kar yağışı uyarısı ve hava durumu tahminleri…
Sıcaklıkların düşüşe geçmesiyle beraber özellikle İstanbul ve çevresinde başlayan yoğun kar yağışı gece saatlerinde etkili olarak devam ederken Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerine göre; bugün ve yarın (18 Ocak Pazartesi) etkisini sürdüreceği bildirildi. Yer yer kuvvetini arttıracak olan yağışlarla beraber sıcaklıkların özellikle Kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği bildirildi…
Meteorolojiden hava durumu uyarısı
İstanbul dahil olmak üzere uzunca bir süredir beklenen kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken milyonlar yağışların hafta içi de sürüp sürmeyeceğini merak ediyordu. Meteoroloji'nin yayımladığı beş günlük hava durumu tahmin raporuna göre Pazartesi günü de yoğun kar yağışının devam edeceği ifade edildi…
Buzlanma ve don olayı tehlikesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu dışında ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların;