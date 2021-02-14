İstanbul'da kar yağışı! Donuyoruz Tulpar fırtınası İstanbul'u esir alıyor

Meteorolojinin günlerdir uyardığı İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Bu sabah İstanbullular beyaz bir örtüye uyandı. Peki, tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? Yapılan son tahminlere göre bugün Sibirya soğukları ülkenin kuzeyinde giriş yaptı. Tulpar kar fırtınası İstanbul'u esir alacak.