İstanbul'da kar yağışı! Donuyoruz Tulpar fırtınası İstanbul'u esir alıyor
Son dakika tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Türkiye adeta donuyor! İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Peki, tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İşte ayrıntılar...
Meteorolojinin günlerdir uyardığı İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Bu sabah İstanbullular beyaz bir örtüye uyandı. Peki, tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? Yapılan son tahminlere göre bugün Sibirya soğukları ülkenin kuzeyinde giriş yaptı. Tulpar kar fırtınası İstanbul'u esir alacak.
İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek?
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı Pazar, pazartesi ve salı günü yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, çarşamba yağışlar azalıyor. Kar yağışı perşembe günü ise Marmara Bölgesi'ni terk ediyor.
Bugün yurtta hava durumu nasıl olacak?
Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün ve yarın ne olacak?
Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi bembeyaz bir İstanbul'a uyanmamız ise olası. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.