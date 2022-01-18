İstanbul'da kar yağışı başladı gece boyu yoğun kar ve 'Sibirya Soğukları' var! İşte son durum
İSTANBUL'a bugün kar geri dönüyor. Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda bugün beklenen yağışlar nedeniyle 26 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer bölgelerde ise kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 şehir için turuncu ve sarı alarm verirken, İstanbul için kar alarmı verildi. İstanbul'da hava aşırı soğuyacak ve Sibirya Soğukları etkili olacak. İstanbul Valiliği'nden acil uyarı geldi: İstanbul genelinde gece saatlerinden çarşamba öğle saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Havalar da soğuyacak.... Orhan Şen, bugün kar yağacak şehirlerin listesini verdi...
Meteorolojinin son hava tahmin raporuna göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların; Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.