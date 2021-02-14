İstanbul'da kar yağışı başladı! 4 gün sürecek kar yağışı kendisini böyle gösterdi
İSTANBUL'a günlerdir yapılan kar uyarısı gerçekleşti. Birçok ilde kar yağışı etkili olmaya başladı. İşte kentin iki yakasında kar yağışının kendisini gösterdiği ilçeler...
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar kendisini gösterdi. Yağışlar Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de etkili oluyor.
İstanbul'da kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde görülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla önlem alarak, belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor.
İstanbul, kar yağışına ne zaman veda edecek?
İstanbul'da pazar, pazartesi ve salı günü yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, çarşamba yağışlar azalıyor. Kar yağışının perşembe günü Marmara Bölgesi'ni terk edeceği açıklandı.