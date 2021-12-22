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İstanbul'da kar sevinci! Her yer bembeyaz oldu

İstanbul'da kar sevinci! Her yer bembeyaz oldu

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Dün akşam ve gece saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtü oluştu.

İstanbul'da kar sevinci! Her yer bembeyaz oldu

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Avrupa yakasında Sarıyer, Anadolu yakasında ise Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe ve Beykoz'da etkili oldu.

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İstanbul'da kar sevinci! Her yer bembeyaz oldu

Gece saatlerinde etkisini arttırarak sürdüren yağış nedeniyle yüksek kesimlerde, çatılarda, araçlarda, yol kenarlarında ve ormanlık alanlarda beyaz örtü oluştu.

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İstanbul'da kar sevinci! Her yer bembeyaz oldu

Öte yandan herhangi bir olumsuzluğa karşı belediye ekiplerinin karla mücadele araçları hazır bekletiliyor.

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İstanbul'da kar sevinci! Her yer bembeyaz oldu
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