İstanbul'da kar ağaçları devirdi çatıları çökertti! Uyarılar üst üste geliyor İDO seferleri iptal
İSTANBUL'da 13 Şubat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kent genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Eyüp'te bir spor salonunun çatısı çöktü. Kötü hava koşulları nedeniyle İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul'da 13 Şubat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışın etkisiyle dün akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde ağaç devrilmesi, elektrik kesilmesi gibi olumsuzluklar yaşanıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Bazı vatandaşlar ise kar yağışına rağmen yasak kalkar kalkmaz Galata Köprüsü'ne balık tutmaya koştular. İşte İstanbul'da son durum...
İstanbul'da Cumartesi akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle bir çok ilçede ağaçlar devrildi. Sarıyer İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde bir ağacın devrilmesi nedeniyle yol kapandı. İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kadıköy Acıbadem Caddesi'ndeki bir ağacın yola devrilmesinin ardından, olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırdı.
Nerelerde ağaç devrildi?
İstanbul İtfaiyesinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren Sancaktepe ve Beşiktaş'ta 6, Sultangazi'de 4, Büyükçekmece, Gaziosmapaşa, Eyüp ve Sarıyer'de 3, Beykoz, Başakşehir, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçemece, Sultanbeyli'de 2, Ataşehir, Beylikdüzü, Silivri, Beyoğlu, Üsküdar, Ümraniye ve Maltepe'de birer ağaç devrilmesi meydana geldi.
Elektrik kesintileri yaşandı
Ağaçların yollardan kaldırıldığı, bazı bölgelerde devrilen elektrik direkleri nedeniyle de kesintilerin meydana geldiği belirtildi.