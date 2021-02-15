İstanbul'da kar ağaçları devirdi çatıları çökertti! Uyarılar üst üste geliyor İDO seferleri iptal

İstanbul'da 13 Şubat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışın etkisiyle dün akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde ağaç devrilmesi, elektrik kesilmesi gibi olumsuzluklar yaşanıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Bazı vatandaşlar ise kar yağışına rağmen yasak kalkar kalkmaz Galata Köprüsü'ne balık tutmaya koştular. İşte İstanbul'da son durum...