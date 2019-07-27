İstanbul'da kalmak isteyen Suriyeliler eylem yaptı
Kayıtlı bulundukları illere gönderilmesi kararına karşı olan Suriyeliler eylem yaptı. Öte yandan sınır kapısında Suriye'ye geçiş yapmak için bulunan Suriyeliler de vardı
İstanbul Valiliği’nin kentteki kayıtlı olmayan Suriyelilerin şehri terk etmesini istemesine karşı Saraçhane’de bugün bir eylem yapıldı.
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Göçmen derneklerinin düzenlediği eyleme yaklaşık 100 kişi katıldı ve bir açıklama yapıldı.
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Açıklamada, "Bu insanların içinde 3-5 tane kriminal kişi varsa bunları ayrıştırabilirsiniz. Ama ailesiyle geçinmeye çalışan insanları, ne iş yapacağı belli olmaksızın başka illere göndermek adalet değildir, sosyal barışa hizmet etmez."ifadeleri kullanıldı.
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Öte yandan Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluştururken, bazı Suriyelilerin ülkelerine koşarak gitmesi dikkat çekti.
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