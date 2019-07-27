İstanbul'da kalmak isteyen Suriyeliler eylem yaptı

Açıklamada, "Bu insanların içinde 3-5 tane kriminal kişi varsa bunları ayrıştırabilirsiniz. Ama ailesiyle geçinmeye çalışan insanları, ne iş yapacağı belli olmaksızın başka illere göndermek adalet değildir, sosyal barışa hizmet etmez."ifadeleri kullanıldı.