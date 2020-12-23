İstanbul'da inşaat çalışmasında bulundu görenler şaşkına döndü
İSTANBUL Sancaktepe Meydanı'ndaki 14 yüzyıllık saray gün yüzüne çıkarılıyor. Ortaya çıkan kalıntılar görenleri şaşırttı.
Bizans imparatorlarından II. Tiberius ile Maurikios tarafından, o dönemdeki adı ''Demeter'' olan Samandıra'ya inşa ettirilen ''Damatrys Sarayı'', 14 yüzyılın yorgunluğuna rağmen hala tarihe meydan okuyor. Sarayın boyutları ve nitelikleri göz önüne alındığında, Bizans'tan günümüze ulaşan en önemli yapılardan biri olarak görülüyor.
Sarayın ismi, o dönemde yaygın inanış olan paganların meşhur doğa tanrıçası Demeter’den geliyor. Demeter, Yunan mitolojisinde ''tarım ve bereket tanrıçası'' anlamına geliyor ve insanlara toprağı ekip biçmesini öğreten ''tanrıça'' olarak biliniyor.
Sayfiye alanı: Sancaktepe, rivayetlere göre yabani hayvan çeşitliliğiyle av için de tılsımlı bir mekan olmuş, Bizans imparatorlarının en gözde sayfiye alanlarından biri haline getirmiş. O dönemde, yazlık sayfiye alanlarına düşkünlüğü ve av merakıyla tanınan Bizans imparatorlarından II. Tiberius ve Maurikios tarafından Sancaktepe’ye bu saray inşa ettirilmiş.
Sancaktepe’ye bu saray inşa ettirilmiş: Sarayın isminin doğa tanrıçası Demeter’den geldiğini kaydeden Tarihçi ve Yazar Mehmet Dilbaz, “Şu an Sancaktepe’nin tam merkezinde bulunan meşhur Damatrys Saray yapısı üzerinde bulunuyoruz. Saray yapısı imparator II. Tiberius ile Maurikios döneminde yapılmıştır. Damatrys ismi de o dönemde yaygın inanış olan paganların meşhur doğa tanrıçası Demeter’den geliyor. Sancaktepe ilçe merkezinin bulunduğu alan eski İstanbul döneminde çok önemli bir sayfiye alanı, burası güzelliklerin başkenti olarak tanımlanan bir yer” dedi.