İstanbul'da inşaat çalışmasında bulundu görenler şaşkına döndü

Sayfiye alanı: Sancaktepe, rivayetlere göre yabani hayvan çeşitliliğiyle av için de tılsımlı bir mekan olmuş, Bizans imparatorlarının en gözde sayfiye alanlarından biri haline getirmiş. O dönemde, yazlık sayfiye alanlarına düşkünlüğü ve av merakıyla tanınan Bizans imparatorlarından II. Tiberius ve Maurikios tarafından Sancaktepe’ye bu saray inşa ettirilmiş.