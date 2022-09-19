İstanbul'da inanılmaz minare yapımı! Makaraya ip takıp aşağıya atladı taşları yukarı çıkardı

Kağıthane’de bir grup işçi bir caminin minaresini yenilemek için ilginç bir yöntem kullandı. Minareden sarkıttıkları ipe tutunarak aşağıya atlayan işçiler, parçaları bu şekilde yukarıya çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, işçilerin hiçbir önlem almaması “pes” dedirtti.