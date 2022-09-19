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İstanbul'da inanılmaz minare yapımı! Makaraya ip takıp aşağıya atladı taşları yukarı çıkardı

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İstanbul'da inanılmaz minare yapımı! Makaraya ip takıp aşağıya atladı taşları yukarı çıkardı

İSTANBUL Kağıthane’de bir grup işçi caminin minaresini yenilemek için ilginç bir yöntem kullandı. Parçayı yukarıya çekmek isteyen işçi makaraya taktığı ipe tutunarak aşağıya atladı. Böylece ipin diğer ucundaki taşlar yukarıya çıktı.

İstanbul'da inanılmaz minare yapımı! Makaraya ip takıp aşağıya atladı taşları yukarı çıkardı

Kağıthane’de bir grup işçi bir caminin minaresini yenilemek için ilginç bir yöntem kullandı. Minareden sarkıttıkları ipe tutunarak aşağıya atlayan işçiler, parçaları bu şekilde yukarıya çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, işçilerin hiçbir önlem almaması “pes” dedirtti.

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İstanbul'da inanılmaz minare yapımı! Makaraya ip takıp aşağıya atladı taşları yukarı çıkardı

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’ndeki bir caminin minaresini yenilemek için toplanan bir grup işçi önce minareye iskele kurdu. İşçiler ardından minarenin tepesine parçaları taşımak için ilginç bir yöntem geliştirdi.

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İstanbul'da inanılmaz minare yapımı! Makaraya ip takıp aşağıya atladı taşları yukarı çıkardı

İskelenin tepesine bir ray sistemi kuran işçiler, aşağıya sarkıttıkları ipin ucuna yenileme yapılacak taş parçalarını bağladı.

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İstanbul'da inanılmaz minare yapımı! Makaraya ip takıp aşağıya atladı taşları yukarı çıkardı

Akıl almaz yöntemle minareye taş çektiler

Ardından iskelenin üst katlarına dağılan işçiler, sırayla ipe tutunarak aşağıya atladı. Bu sayede parçayı minarenin tepesine çıkartan işçiler, canlarını hiçe sayarak defalarca bu şekilde yukarıya taş çekti. 

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