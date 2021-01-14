İstanbul'da ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapılıyor! Aşılar hastanelere böyle dağıtıldı
İSTANBUL'da aşılama çalışmalarına başlandı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk aşı sağlık çalışanlarına yapılıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı oldu. Korona virüs aşısı olduktan sonra açıklama yapan Bakan Koca, "Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha öncede tünelin ucunda ışık gördük demiştim. Bugün aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Herkesin de mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu hastalıktan korunmanın en büyük yollarından biri aşı. Aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
Aşılama işlemi Türkiye'nin bir dört yanında başladı. ÇİN'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. İlk aşıyı olan doktor, ağrı ve sızı hissetmediğini belirtti. "Her şey yolunda işliyor." diyen doktor aşının tüm millete hayırlı olması temennisinde bulundu.
İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanan koronavirüs aşısı öncelik sırasına göre yapılacak. Halkın büyük çoğunluğuna yapılması planlanan koronavirüs aşısı sabah 08.30-24.00 arasında planlanan saatte yapılacak.
Aşı uygulama odaları hastanelerin yatak kapasitesine göre Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendi. İlk etapta 1 milyon sağlık çalışanının aşılanması planlanıyor. Kayıt ve takip aşıla uygulaması üzerinden sağlanacak. Covid-19 pandemisinde aşılama mücadelenin en önemli aşaması. Salgınla mücadelede aşının önemine dikkat çeken sağlıkçılar herkesin aşı olması gerektiğini belirttiler.