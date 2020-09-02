İstanbul'da ilginç olay! Milyonluk ultra lüks aracında kilosu 5 liradan karpuz sattı

Beyoğlu'nda bir kişi, yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan sattı. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı. Türkiye'deki ikinci el satış fiyatı 5 milyon liranın üzerinde olan araçta neden karpuz satışı yapıldığı ise merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV'si yüzde 160'tan yüzde 220'ye çıkan Lamborghini marka otomobilin yıllık MTV'si ise 46 bin lira civarında.