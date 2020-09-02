İstanbul'da ilginç olay! Milyonluk ultra lüks aracında kilosu 5 liradan karpuz sattı
İSTANBUL Beyoğlu bugün ilginç bir seyyar satıcıya ev sahipliği yaptı. Bir kişi, yol kenarına çektiği milyonluk lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları kilosu 5 liradan sattı.
Beyoğlu'nda bir kişi, yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan sattı. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı. Türkiye'deki ikinci el satış fiyatı 5 milyon liranın üzerinde olan araçta neden karpuz satışı yapıldığı ise merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV'si yüzde 160'tan yüzde 220'ye çıkan Lamborghini marka otomobilin yıllık MTV'si ise 46 bin lira civarında.
Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken, Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı.
Otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzları kilosu 5 liradan sattığını duyuran kişi çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.
Bu sırada karpuz almak isteyen bazı kişilerin sıraya girdiği görüldü.