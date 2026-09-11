İstanbul'da ilçe ilçe 2026 kira fiyatları belli oldu: İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler

En ucuz ev hangi ilçede?

Bütçesine uygun ev arayanlar için en düşük ortalamalar kentin batı ve kuzey aksında kaydedildi. İstanbul genelinde ortalama kiranın en düşük olduğu ilçe 22 bin 800 TL ile Esenyurt oldu. Esenyurt'ta metrekare başına kira 228 TL olarak belirlendi