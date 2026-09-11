İstanbul'da ilçe ilçe 2026 kira fiyatları belli oldu: İşte en pahalı ve en ucuz ilçeler
İstanbul'da ev kiralamak isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik veriler paylaşıldı. 2026 yılı güncel konut raporuna göre megakentte ortalama kira bedelleri tavan yaptı.
İstanbul'da gayrimenkul piyasasını hareketlendiren son dakika kira raporu açıklandı. Ev kiralama hazırlığında olan ya da taşınmayı düşünen vatandaşların bütçesini doğrudan etkileyen veriler, gayrimenkul değerleme platformu Endeksa tarafından paylaşıldı. 2026 yılı tablosuna göre megakentte ortalama konut kirası metrekare başına 571 TL seviyesine tırmandı. Bu rakam, standart 100 metrekare büyüklüğündeki bir evin aylık ortalama kirasının 57 bin 100 TL olduğunu ortaya koydu.
İstanbul'da en yüksek kira hangi ilçede?
İstanbul'un en pahalı ilçeleri sıralamasında Anadolu Yakası'nın gözdesi Kadıköy ilk sırada yer aldı. Kadıköy’de ortalama metrekare kira fiyatı 651 TL olurken, 100 metrekarelik bir evin ortalama kirası 65 bin 100 TL seviyesine çıktı.
Kadıköy'ü sırasıyla Avrupa Yakası'nın diğer merkezi konumlar izledi:
Kadıköy: 65.100 TL (651 TL/m²)
Beşiktaş: 59.200 TL (592 TL/m²)
Bakırköy: 59.100 TL (591 TL/m²)
Sarıyer: 59.000 TL (590 TL/m²)
Zeytinburnu: 58.500 TL (585 TL/m²)
En ucuz ev hangi ilçede?
Bütçesine uygun ev arayanlar için en düşük ortalamalar kentin batı ve kuzey aksında kaydedildi. İstanbul genelinde ortalama kiranın en düşük olduğu ilçe 22 bin 800 TL ile Esenyurt oldu. Esenyurt'ta metrekare başına kira 228 TL olarak belirlendi
Listenin en uygun ilk 5 ilçesi şöyle sıralandı:
Esenyurt: 22.800 TL (228 TL/m²)
Sultangazi: 23.700 TL (237 TL/m²)
Arnavutköy: 24.000 TL (240 TL/m²)
Silivri: 24.700 TL (247 TL/m²)
Esenler: 25.100 TL (251 TL/m²)
İstanbul ilçe ilçe kira fiyat listesi
Megakent genelinde 100 metrekare standart konut baz alınarak en ucuzdan en pahalıya doğru ilçe sıralaması:
Esenyurt: 22.800 TL (228 TL/m²)
Sultangazi: 23.700 TL (237 TL/m²)
Arnavutköy: 24.000 TL (240 TL/m²)
Silivri: 24.700 TL (247 TL/m²)
Esenler: 25.100 TL (251 TL/m²)
Sultanbeyli: 26.200 TL (262 TL/m²)
Büyükçekmece: 28.200 TL (282 TL/m²)
Beylikdüzü: 28.900 TL (289 TL/m²)
Çatalca: 29.400 TL (294 TL/m²)
Gaziosmanpaşa: 29.400 TL (294 TL/m²)
Sancaktepe: 29.400 TL (294 TL/m²)
Bağcılar: 29.700 TL (297 TL/m²)
Avcılar: 30.700 TL (307 TL/m²)
Tuzla: 32.200 TL (322 TL/m²)
Bayrampaşa: 32.600 TL (326 TL/m²)
Güngören: 32.600 TL (326 TL/m²)
Fatih: 33.000 TL (330 TL/m²)
Pendik: 33.000 TL (330 TL/m²)
Beykoz: 35.600 TL (356 TL/m²)
Başakşehir: 35.700 TL (357 TL/m²)
Çekmeköy: 36.400 TL (364 TL/m²)
Küçükçekmece: 36.700 TL (367 TL/m²)
Ümraniye: 37.400 TL (374 TL/m²)
Şile: 37.500 TL (375 TL/m²)
Kağıthane: 39.100 TL (391 TL/m²)
Bahçelievler: 39.300 TL (393 TL/m²)
Kartal: 41.300 TL (413 TL/m²)
Eyüpsultan: 41.800 TL (418 TL/m²)
Üsküdar: 42.500 TL (425 TL/m²)
Maltepe: 44.000 TL (440 TL/m²)
Şişli: 45.200 TL (452 TL/m²)
Ataşehir: 46.000 TL (460 TL/m²)
Beyoğlu: 49.200 TL (492 TL/m²)
Adalar: 54.700 TL (547 TL/m²)
Zeytinburnu: 58.500 TL (585 TL/m²)
Sarıyer: 59.000 TL (590 TL/m²)
Bakırköy: 59.100 TL (591 TL/m²)
Beşiktaş: 59.200 TL (592 TL/m²)
Kadıköy: 65.100 TL (651 TL/m²)
İstanbul'da ortalama kira ne kadar oldu?
2026 Endeksa verilerine göre İstanbul genelinde ortalama metrekare kira fiyatı 571 TL olup, 100 m² bir dairenin ortalama kirası aylık 57.100 TL'dir.