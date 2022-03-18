İstanbul'da iğrenç olay! 'Seks tanrıçasıyım' diyen kadın öğretmen asansörde öğrencileri...
İstanbul'un köklü kolejlerinden biri bu taciz olayıyla sarsıldı. Ortaya çıkan detaylar mide bulandırdı.
tv100'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre İstanbul'un köklü kolejlerinin birinin Çekmeköy kampüsü taciz olayı ile çalkalanıyor.
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Erkek öğrenciler öğretmenlerinin kendilerine karşı farklı davranışlarını fark edince bunu ailelerine anlattı.
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Ailelerin devreye girmesiyle okul yönetimi öğretmeni disiplin kuruluna çağırdı.
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Yaptıklarının ortaya çıkacağını anlayan E.S. 4 yıldır çalıştığı okuldan istifa etti.
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