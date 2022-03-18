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İstanbul'da iğrenç olay! 'Seks tanrıçasıyım' diyen kadın öğretmen asansörde öğrencileri...

İstanbul'da iğrenç olay! 'Seks tanrıçasıyım' diyen kadın öğretmen asansörde öğrencileri...

İstanbul'un köklü kolejlerinden biri bu taciz olayıyla sarsıldı. Ortaya çıkan detaylar mide bulandırdı.

İstanbul'da iğrenç olay! 'Seks tanrıçasıyım' diyen kadın öğretmen asansörde öğrencileri...

tv100'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre İstanbul'un köklü kolejlerinin birinin Çekmeköy kampüsü taciz olayı ile çalkalanıyor.

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İstanbul'da iğrenç olay! 'Seks tanrıçasıyım' diyen kadın öğretmen asansörde öğrencileri...

Erkek öğrenciler öğretmenlerinin kendilerine karşı farklı davranışlarını fark edince bunu ailelerine anlattı.

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İstanbul'da iğrenç olay! 'Seks tanrıçasıyım' diyen kadın öğretmen asansörde öğrencileri...

Ailelerin devreye girmesiyle okul yönetimi öğretmeni disiplin kuruluna çağırdı.

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İstanbul'da iğrenç olay! 'Seks tanrıçasıyım' diyen kadın öğretmen asansörde öğrencileri...

Yaptıklarının ortaya çıkacağını anlayan E.S. 4 yıldır çalıştığı okuldan istifa etti.

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