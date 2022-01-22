İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı! Camları kırarak kurtarıldılar
İstanbul Sefaköy'de yoldan çıkan İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Çok sayıda kişi otobüste mahsur kalırken yolcular otobüsün camları kırılarak kurtarıldı. 5 kişi yaralandı...
Sefaköy'de yoldan çıkan İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İstanbul'da D100 Sefaköy yan yolda, İETT otobüsü kaza yaptı.
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Otobüsteki yolcular camlar kırılarak çıkarıldı.
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İlk belirlemelere 5 kişi yaralandı.
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