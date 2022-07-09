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İstanbul'da herkes oraya koştu! Kuyruğun ucu gözükmüyor

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da herkes oraya koştu! Kuyruğun ucu gözükmüyor

İSTANBUL Sultangazi'de bulunan kurban satış ve kesim alanında yaşanan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da herkes oraya koştu! Kuyruğun ucu gözükmüyor

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbullular kurban pazarlarına akın etti. İstanbul'daki en büyük kurban pazarlarından biri olan Sultangazi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda da yoğunluk yaşandı. 

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İstanbul'da herkes oraya koştu! Kuyruğun ucu gözükmüyor

Bayram namazından sonra satın aldıkları kurbanlarını kesmek için alana gelen vatandaşlar, pazar çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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İstanbul'da herkes oraya koştu! Kuyruğun ucu gözükmüyor

Kurban pazarı yaşanan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

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İstanbul'da herkes oraya koştu! Kuyruğun ucu gözükmüyor
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