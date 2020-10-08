İstanbul'da her sokak 'mal canın yongasıdır' dedirtti otomobiller zırha çevrildi
İSTANBUL'da araç sahipleri yağması beklenen doluya karşı aldıkları önlemlerle 'mal canın yongasıdır' dedirtti.
Geçtiğimiz günlerde ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışına hazırlıksız yakalan sürücüler Meteoroloji'nin yaptığı yeni dolu uyarısına tam takım hazırlandı. Kimi otomobilini streçle sarmayı akıl etti kimi de sıra dışı yöntemler geliştirdi. İstanbul'da otomobilini doludan korumak isteyen vatandaşlar aldıkları önlemlerle inanılmazdı.
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Otomobili sarıp sarmalayan vatandaşlardan biri, bez örtmekle kalmayıp inşaat malzemelerini de kullanarak otomobilini zırha dönüştürdü.
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Bu vatandaş ise işe çığır açtı desek yeridir. Pazar tezgahlarını ters çeviren vatandaş otomobilini doluya karşı böyle hazırladı.
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Bu araç sahibi de bir öncekiyle hemen hemen benzerdi. Otomobilini meyve ve sebze sepetiyle savunmayı denedi.
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