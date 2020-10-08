İstanbul'da her sokak 'mal canın yongasıdır' dedirtti otomobiller zırha çevrildi

Geçtiğimiz günlerde ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışına hazırlıksız yakalan sürücüler Meteoroloji'nin yaptığı yeni dolu uyarısına tam takım hazırlandı. Kimi otomobilini streçle sarmayı akıl etti kimi de sıra dışı yöntemler geliştirdi. İstanbul'da otomobilini doludan korumak isteyen vatandaşlar aldıkları önlemlerle inanılmazdı.