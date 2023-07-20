İstanbul’da hayrete düşüren görüntüler! iki grup birbirine girdi: Kavga sırasında döner bıçaklı şahsa motosiklet çarptı!
|
İSTANBUL, Kağıthane’de akraba olan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine döner bıçaklarıyla saldırırken, bu sırada motorlu bir kurye döner bıçaklı şahıslardan birine çarparak kaza yaptı. Yaşananlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde dün saat 00.15 sıralarında akraba olan iki grup arasında kavga çıktı.
112
Edinilen bilgiye göre, uzaktan küfürleşmeyle başlayan tartışma bir anda döner bıçaklarının çekildiği kavgaya dönüştü.
212
İki grup cadde ortasında birbirine girerken, bu esnada müşteriye sipariş götüren bir motorlu kurye döner bıçaklı şahıslardan birine çarparak kaza yaptı.
312
Döner bıçağıyla saldırdı, motor çarptı
Yaşanan kazanın ardından şahıs topallayarak önce döner bıçağıyla motosiklete vurdu, sonrasında ise kuryeye saldırdı.
412