İstanbul’da havalar ısındı baraj doluluk oranları düştü! Son duruma bakın

İstanbul’da havaların ısınmasıyla birçok barajda su seviyelerinde düşüşler yaşanmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı iki hafta önce 83.43 iken, doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 79.05 olarak ölçüldü.