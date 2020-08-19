İstanbul'da hafriyat kamyonu tehlikesi
İSTANBUL'da son günlerde hafriyat kamyonları kazaları arttı. Kimi aldığı hafriyatı belirlenen döküm sahasına götürüyor kimi ise hafriyat taşıyacağı bölgeye gidiyor. Hafriyat döküm sahalarına yakın olan mahallelerde oturanlar kamyonların aşırı hız yapmasından şikayetçi.
İSTANBUL'da 14 resmi hafriyat döküm sahası ve sisteme kayıtlı 13 bin hafriyat kamyonu bulunuyor. Hafriyat kamyonlarını her gün yollarda görmek mümkün. Kimi belirlenen hafriyat döküm sahasına giderken kimi de hafriyat ve moloz alacağı bölgeye gidiyor.
Ancak gerek otoyollarda gerek ise şehir merkezinde kuralları ihlal edip aşırı hız yapan kamyonlar var. Bu kamyonlar kazalara da sebebiyet veriyor. Bazı hafriyat döküm sahaları kent merkezinden uzakta bulunan mahallelere yakın noktalarda. Bu mahallelerde yaşayanlar kamyonların yaptığı aşırı hız nedeniyle endişe duyarken, kamyon şoförlerine de tepki gösteriyor.
O yerlerden biri de Eyüpsultan'a bağlı Ağaçlı Mahallesi. Mahalleye yakın bir noktadan her gün yüzlerce kamyon geçiyor. Ağaçlı Mahallesi sakinleri, döküm sahasına giden kamyonlar için geçtiğimiz yıllarda yeni bir yol yapıldığını belirtiyor.
Ancak buna rağmen bazı hafriyat kamyonlarının mahalle içine girdiği de ifade ediliyor. Zaman zaman hız yaptıklarını kabul eden hafriyat kamyonu sürücüleri ise aşırı hızın nedeninin daha fazla kazanç sağlamak için olduğunu belirtiyor.