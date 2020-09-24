İstanbul'da gülme ve ağlama yetisini kaybeden adam Cem Yılmaz da güldürememiş

"Herkesi çift olarak görüyorum"

Sözlerine devam eden Akkaya, "Sonra bu duruma alıştım. Kahkaha ve gözyaşı olmadan da suni hareketlerle duygularımı yansıtmaya çalışıyorum. 30 yaşından sonra hayatım değişti. Hayata farklı bakan, ikinci bir hayat yaşıyorum. Çevrem için de başlangıçta zor oldu ama alıştılar. Beni sonradan tanıyanlar ikinci Engin'le tanışıyorlar. Her şeyin ikizini görmek çok nadir bir durum. Herkesi çift olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.