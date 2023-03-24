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İstanbul'da gri bulut paniği! Evinizi o saatlerde havalandırmayın! Her yıl 44 bin kişiyi öldürüyor

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İstanbul'da gri bulut paniği! Evinizi o saatlerde havalandırmayın! Her yıl 44 bin kişiyi öldürüyor

İSTANBUL'un havası her geçen gün biraz daha fazla kirleniyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu'ndan İstanbul için korkutan tespit... "Gri bulut tabakası bizim için son derece riskli" diyen Gemicioğlu, iki aydan fazladır öksürenleri de uyardı.

İstanbul'da gri bulut paniği! Evinizi o saatlerde havalandırmayın! Her yıl 44 bin kişiyi öldürüyor

Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Hızlı ve çarpık kentleşme, trafik, kalitesiz yakıt kullanılması gibi farklı nedenler ile 30’dan fazla madde havayı kirletiyor. Her alınan nefes vücuda zarar vererek birçok hastalığa neden oluyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm dünyada hava kirliliğinin her geçen gün artmaya devam ettiğini söyledi.

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İstanbul'da gri bulut paniği! Evinizi o saatlerde havalandırmayın! Her yıl 44 bin kişiyi öldürüyor

Artıştan dünya nüfusunun yüzde 90’ının etkilendiğini belirten Gemicioğlu, “Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) hava kirliliğiyle ilgili belirlediği belli standartlar var. Dünyanın birçok yerinde maalesef hava kirliliği belirlenen standartların üzerinde ortalamalara çıkıyor.” ifadesini kullandı.

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İstanbul'da gri bulut paniği! Evinizi o saatlerde havalandırmayın! Her yıl 44 bin kişiyi öldürüyor

44 bin kişi bu yüzden öldü

– Bu nedenle İstanbul’un üzerinde özellikle sabahları bir gri bir bulut tabakası oluşmakta. Bu gri bulut tabakası bizim için son derece riskli. Bu durum hasta olanlar açısından daha çok riskli. Hava kirliliği, kalp hastalıkları, astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalığı olanlarda ataklara hatta inmeye ve pnömoniye yol açıyor. 65 yaşın üzerindeki kişiler ve çocuklar için de çok büyük risk taşıyor ve bu kişilerin de hastalanmasına neden oluyor.

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İstanbul'da gri bulut paniği! Evinizi o saatlerde havalandırmayın! Her yıl 44 bin kişiyi öldürüyor

Bebekler anne karnında zehirleniyor

– Ama hiç hasta olmayan küçük bebeklerde hatta anne karnında olanlarda, hava kirliliği ile zararlar ortaya çıkıyor. İlerleyen dönemlerde hastalıkların oluşmasına neden oluyor. Dolayısıyla aslında bu düzeyler, risk sınırının altına indirilirse pek çok insanın da ölümü önlenecek.

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