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İstanbul'da görenler telefona sarılıp canlı yayın yaptı! Yaklaşık 2 saat sürdü: Sakinleşemeyince...

İstanbul'da görenler telefona sarılıp canlı yayın yaptı! Yaklaşık 2 saat sürdü: Sakinleşemeyince...

İSTANBUL Başakşehir'de kız arkadaşından ayrılan bir genç, inşaat halindeki 19 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İstanbul'da görenler telefona sarılıp canlı yayın yaptı! Yaklaşık 2 saat sürdü: Sakinleşemeyince...

Olay, dün akşam saat 18.15 sıralarında Başakşehir Saraçlar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

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İstanbul'da görenler telefona sarılıp canlı yayın yaptı! Yaklaşık 2 saat sürdü: Sakinleşemeyince...

İddiaya göre, sanayi sitesindeki bir lokantada çalışan yabancı uyruklu kız ile sevgilisi arasında tartışma çıktı.

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İstanbul'da görenler telefona sarılıp canlı yayın yaptı! Yaklaşık 2 saat sürdü: Sakinleşemeyince...

Çiftin ayrılmasıyla son bulan tartışmanın ardından genç adam sakinleşmedi.

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İstanbul'da görenler telefona sarılıp canlı yayın yaptı! Yaklaşık 2 saat sürdü: Sakinleşemeyince...

Sanayi sitesindeki inşaat halindeki 19 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

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