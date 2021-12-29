İstanbul'da görenler telefona sarılıp canlı yayın yaptı! Yaklaşık 2 saat sürdü: Sakinleşemeyince...
İSTANBUL Başakşehir'de kız arkadaşından ayrılan bir genç, inşaat halindeki 19 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Olay, dün akşam saat 18.15 sıralarında Başakşehir Saraçlar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
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İddiaya göre, sanayi sitesindeki bir lokantada çalışan yabancı uyruklu kız ile sevgilisi arasında tartışma çıktı.
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Çiftin ayrılmasıyla son bulan tartışmanın ardından genç adam sakinleşmedi.
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Sanayi sitesindeki inşaat halindeki 19 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.
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