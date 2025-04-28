İstanbul'da fırtına alarmı! Valilik ve Meteoroloji'den uyarılar, peş peşe seferler iptalleri
İstanbul'da fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de bir uyarı geldi. Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edilirken fırtınanın şiddetinin öğle saatlerinde artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada "Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Çanakkale ve Balıkesir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
Öte yandan İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
" İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen fırtınanın 29 Nisan Salı gecesine etkili olacağını bildirdi."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, güneyinde yer yer 70-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Seferler iptal edildi
Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.