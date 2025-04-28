İstanbul'da fırtına alarmı! Valilik ve Meteoroloji'den uyarılar, peş peşe seferler iptalleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, güneyinde yer yer 70-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.