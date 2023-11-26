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İstanbul'da fırtına! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu görüntülere bakın!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İstanbul'da fırtına! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu görüntülere bakın!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından fırtına ve sağanak yağış etkili oldu.İstanbul'da fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, etkili olan şiddetli rüzgar sahil kesimlerinde hasara yol açtı.

İstanbul'da fırtına! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu görüntülere bakın!

Meteorolojinin fırtına uyarılarının ardından kent genelinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve etkisi azalarak devam eden şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

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İstanbul'da fırtına! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu görüntülere bakın!

Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Beykoz ve Üsküdar ilçelerindeki bazı noktalarda ağaç devrilmeleri meydana geldi.

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İstanbul'da fırtına! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu görüntülere bakın!

Üsküdar Ünalan Dikey Sokak üzerindeki bir sitenin bahçesindeki ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

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İstanbul'da fırtına! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu görüntülere bakın!

Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan ağacın dallarının bir bölümü şiddetli rüzgarın etkisiyle kırılarak yere düştü.

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