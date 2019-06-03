İstanbul'da fırın sahibine silahlı saldırı

İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi eski çalıştığı iş yerine geldi. Eski çalışan ile iş yerinin patronu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eski çalışan yanında getirdiği tabanca ile patronunun göğsüne iki el ateş ederek kaçarken, İlker P. ise kanlar içinde yere yığıldı.