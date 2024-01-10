İstanbul'da film çekilirken yangın çıktı! 26 dönümlük film platosu yandı

Film çekimi sırasında platonun üst katında çıkan yangını fark eden set çalışanları kısa sürede alanı terk ederken, durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada İstanbul'da etkili olan yağmur ve rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.