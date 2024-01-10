İstanbul'da film çekilirken yangın çıktı! 26 dönümlük film platosu yandı
İSTANBUL Arnavutköy'de yaklaşık 26 bin metrekarelik alana kurulu film platosunda film çekimi sırasında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle 1.5 saatte söndürülen yangında büyük maddi hasar meydana geldi.
Arnavutköy'de yaklaşık 26 bin metrekarelik alana kurulu film platosunda yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, jandarma ekipleri de yangın ile ilgili inceleme başlattı.
Yangın, saat 00.00 sıralarında Arnavutköy Yassıören Mahallesi Hifa Sokak'ta bulunan film platosunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 26 bin metrekare alana kurulu film platosunda henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
Film çekimi sırasında platonun üst katında çıkan yangını fark eden set çalışanları kısa sürede alanı terk ederken, durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada İstanbul'da etkili olan yağmur ve rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
İstanbul'un çok sayıda ilçesinden gelen itfaiye ekipleri, alevlerin yükseldiği film platosunda hem içeriden hem dışardan müdahalede bulundu. Bu sırada bazı set çalışanlarının platoda bulunan set malzemelerini dışarı taşıdığı görüldü.