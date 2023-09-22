İstanbul'da feci kaza! Tramvay duvarına çarpan araçta 4 işi öldü araçtan silah fışkırdı
İSTANBUL Bahçelievler’de seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince tramvay köprüsünün duvarına çarptı. Otomobil ters yöne dönerken, otomobildeki 4 kişi feci şekilde can verdi. Kaza sonrası yapılan incelemelerde otomobilde 2 silah bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Bahçelievler’de seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tramvay köprüsünün duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil geldiği yönün tersine dönerken 4 kişi otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir kişi yaralı olarak kurtarıldı, 3 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan incelemelerde otomobilde 2 silah bulunduğu öğrenildi.
Olay, saat 04.15 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 EPG 224 plakalı otomobil, sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince önce refüje çıktı ardından da üzerinden tramvayın geçtiği köprü altındaki duvara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil tersi yönüne döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların da yardıma koştuğu kazada 4 kişi otomobilde sıkıştı.
Hurdaya dönen otomobilde 4 kişi öldü
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarıldı ancak kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı. Halil İbrahim Eşiyok, Uğur Tunç ve ismi henüz tespit edilemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.