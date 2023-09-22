İstanbul'da feci kaza! Tramvay duvarına çarpan araçta 4 işi öldü araçtan silah fışkırdı

İstanbul Bahçelievler’de seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tramvay köprüsünün duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil geldiği yönün tersine dönerken 4 kişi otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir kişi yaralı olarak kurtarıldı, 3 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan incelemelerde otomobilde 2 silah bulunduğu öğrenildi.