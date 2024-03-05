İstanbul'da feci kaza! Otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 4'ü aynı aileden 5 kişi öldü
İSTANBUL'da TEM Otoyolu Pendik mevkiinde seyir halinde olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan, 4'ü aynı aileden olan 5 kişiye çarptı. Otomobilin çarptığı 5 kişi hayatını kaybederken araç sürücüsü ağır yaralandı.
İstanbul Pendik'te TEM Otoyolu'nda bir otomobilin otoyoldan geçmeye çalışanlara çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü de ağır yaralandı.
İstanbul'daki korkunç kaza saat 03.00 civarında Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde meydana geldi. Üst geçidi kullanmak yerine otoyoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan aile kazaya neden oldu.
Seyir halindeki Soner Kurt'un kullandığı 35 KD 5720 plakalı otomobil, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok saylıda sağlık ekibi gönderildi.
Kazada ölenlerin 4'ü aynı aileden
Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde aynı aileden olduğu öğrenilen Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur (11) hayatını kaybetti.