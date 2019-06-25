İstanbul'da fark atan İmamoğlu'na şarkıcı Erdem Yener ihtarı: 'Ensendeyiz!'
23 Haziran seçimlerinin ardından ünlü oyuncu ve şarkıcı Erdem Yener de Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından seslendi.
23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu yeniden başkanlık koltuğuna oturunca pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Bu isimlerden biri de oyuncu ve şarkıcı Erdem Yener oldu.
Erdem Yener, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na hem uyarıcı hem de mesaj içeren bir paylaşımda bulundu. Yener, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı satırlarda siyasi partilere göndermede bulunurken İmamoğlu’nun icraatlarını da yakından takip edeceklerini söyledi.
Erdem Yener, ''Siyasi liderlerin sahibimiz gibi davranmasından bıktık. Varabilecekleri en üst seviyenin tüm halkın faydası için çalışan hizmetliler olmak olduğu gerçeğini Ekrem başkanla hatırlamayı umuyoruz. Uzun lafın kısası; sonuna dek yanında bir o kadar da ensendeyiz @ekremimamoğlu'' paylaşımında bulundu.
Erdem Yener kimdir?
Sevilen dizilerde ve sinema filmlerinde rol alan Erdem Yener, 8 Mayıs 1981 doğumlu. Oyunculuk üzerine aldığı eğitimlerle kendini geliştiren ve iyi bir oyuncu olmayı başaran Erdem Yener, uzun zamandan beri 2017 yılı itibari ile Güldür Güldür Show ekibinde yer alıyor.