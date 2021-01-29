İstanbul'da fabrikada işçiydi memleketine dönüp kendi işini kurdu siparişlere yetişemiyor

“Kendi kurduğum iş yerimde bayan, erkek cüzdanı ve cep telefonu kılıfı gibi her türlü aksesuar üretimini yapmaktayız. Şu an 4 bin üretim gerçekleştiriyoruz. Bundan 6 ay önce bin adetle başlamıştık. Önümüzdeki 6 ay içerisinde ise eleman sayısını çoğaltarak 10 bin üretim gerçekleştirmek istiyoruz. Daha önce İstanbul’da fabrikada işçi olarak çalışıyordum ama şu an kendi işimin patronu oldum. 6 personel ile üretime başladık önümüzdeki yıl da bu sayıyı 20 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Yaptığımız ürünler tanınmış markaların ürünleri ve Türkiye’nin dört bir yanına yaptığımız ürünleri gönderiyoruz. Siparişlere şu an yetişemiyoruz. Bu süreçte devletimizin de desteğiyle işimizi geliştirmeyi hedefliyoruz”